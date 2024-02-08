Güldür Güldür’ün İbrahim’i Rüştü Onur Atilla 1 yılda 45 kilo verdi! Son halini paylaştı

Eski halinden eser kalmayan ve incecik olan Rüştü Onur Atilla son halini paylaştı. Evli ve iki çocuk babası olan Rüştü Onur Atilla, kendisine sürekli sorulan ‘Nasıl zayıfladın?’ sorusuna cevap verdi.

"365 gün, 45 kilo. 'Nasıl oldu' diye soranlar ve cevap vermediğim için kızanlar da oldu." diyen Atilla şunları yazdı: