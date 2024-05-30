Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek verdiği kilolarla incecik oldu! Son hali şaşırttı

Güldür Güldür Show’da canlandırdığı ‘Naime’ karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Ecem Erkek, adeta tığ gibi oldu. Son haliyle görenleri şaşırttı.

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Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek verdiği kilolarla incecik oldu! Son hali şaşırttı - Resim : 1

Show ekranlarının sevilen programı Güldür Güldür Show'da hayat verdiği 'Naime' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Ecem Erkek, başarılı oyunculuğuyla ve sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine topluyor.

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Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek verdiği kilolarla incecik oldu! Son hali şaşırttı - Resim : 2

Erkek, dizi çekimleri için kadrosuna veda ettiği Güldür Güldür'e geri dönmeye hazırlanıyor.

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Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek verdiği kilolarla incecik oldu! Son hali şaşırttı - Resim : 3

Erkek, son zamanlarda yayınladığı fotoğraflarla ne kadar kilo verdiğini ortaya koydu. 

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Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek verdiği kilolarla incecik oldu! Son hali şaşırttı - Resim : 4

 Özel bir yöntemle ve diyetle kısa bir süre içerisinde 10 kilo veren başarılı oyuncu, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.  