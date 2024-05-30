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Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek verdiği kilolarla incecik oldu! Son hali şaşırttı
Güldür Güldür Show’da canlandırdığı ‘Naime’ karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Ecem Erkek, adeta tığ gibi oldu. Son haliyle görenleri şaşırttı.
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Show ekranlarının sevilen programı Güldür Güldür Show'da hayat verdiği 'Naime' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Ecem Erkek, başarılı oyunculuğuyla ve sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine topluyor.
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Erkek, dizi çekimleri için kadrosuna veda ettiği Güldür Güldür'e geri dönmeye hazırlanıyor.
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Erkek, son zamanlarda yayınladığı fotoğraflarla ne kadar kilo verdiğini ortaya koydu.
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Özel bir yöntemle ve diyetle kısa bir süre içerisinde 10 kilo veren başarılı oyuncu, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.