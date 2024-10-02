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Gülenay Kalkan eşi Tarık Ünlüoğlu'nu vefat yıldönümünde andı: Uçurum gibi büyür içimde hasretin
Usta oyuncu Gülenay Kalkan 1 Ekim 2019'da vefat eden eşi Tarık Ünlüoğlu'nun vefatının 5. yıldönümünde andı.
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Kurtlar Vadisi dizisinde "Testere Necmi", Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da "Ünal Bey" karakterlerini canlandıran başarılı oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun vefatının üzerinden 5 yıl geçti.
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Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan, usta oyuncunun ölüm yıl dönümünde duygusal bir mesaj yayınladı.
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Eşine olan özlemini her fırsatta dile getiren Kalkan, Tarık Ünlüoğlu'nun fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Ünlü oyuncu, gönderisinde, "Uçurum gibi büyür içimde hasretin. Ve ben seni var olmanın sınırında Yok olmanın ötesinde sevmişim... 5.yıl... Daima ve her zaman kalbimdesin" sözlerine yer verdi.