Gülşen Bubikoğlu, İlker İnanoğlu'nun doğum gününü nostaljik bir kareyle kutladı
Türker İnanoğlu'nu 2 Nisan'da kaybeden Gülşen Bubikoğlu, eşinin Filiz Akın ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu İlker İnanoğlu'nun 59'uncu yaşını nostaljik bir kareyle kutladı.
ürk sinema sektörünün Bay Sinema lakaplı duayen ismi Türker İnanoğlu, Yeşilçam yıldızı Filiz Akın ile 1964-1974 yılları arasında evli kaldı ve İlker adını verdiği bir oğlu oldu.
Akın'dan sonra gönlünü bir başka Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu'na kaptıran Türker İnanoğlu'nun bu evlilikten de kızı Zeynep dünyaya geldi. Geçen nisan ayında aramızdan ayrılan İnanoğlu'nun oyuncu oğlu Türker İnanoğlu, 59 yaşına bastı.
Filiz Akın, oğlunun doğum gününü "Bugün benim oğlumun doğum günü. Ne yazık ki birlikte kutlayamıyoruz 'Arka Sokaklar' çekimlerinde İstanbul'da olmak zorunda olduğu için... Beni en zor anlarımda bile böyle güldüren, biricik oğluma beni anne olarak seçtiği için teşekkür eder; sağlıklı, çok başarılı, keyifli yıllar diliyor, sevgilerimi yolluyorum. Doğum günün kutlu olsun" sözleriyle kutladı.
Gülşen Bubikoğlu ise ünlü oyuncunun doğum gününü geçmiş yıllara ait bir aile pozuyla kutladı. Ünlü oyuncu paylaşımının altına şu notu ekledi: "Biraz eski resimleri karıştırdım... Mutlu anları hatırlamak istedim... Güzel bir anı; belki hepimize iyi gelecek... İlker'ciğim doğum günün kutlu olsun... İyi ki doğmuş, aileye neşe katmışsın... Nice mutlu yılların olsun..."