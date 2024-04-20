Anasayfa Magazin Gülşen Bubikoğlu'ndan Türker İnanoğlu paylaşımı: 50 yıllık dans, yarım asırlık yol arkadaşlığı
Gülşen Bubikoğlu'ndan Türker İnanoğlu paylaşımı: 50 yıllık dans, yarım asırlık yol arkadaşlığı
Türker İnanoğlu, 2 Nisan'da hayatını kaybetmişti. Oyuncu Gülşen Bubikoğlu, 50 yıllık eşi Türker İnanoğlu'nun vefatından günler sonra yeni bir paylaşım yaptı.
1 / 4
Ünlü yapımcı ve yönetmen "Bay Sinema" lakaplı Türker İnanoğlu, 2 Nisan'da hayatını kaybetmişti. 87 yaşında vefat eden İnanoğlu, Kanlıca Mezarlığı'na defnedilmişti.
2 / 4
Oyuncu Gülşen Bubikoğlu, 2 Nisan'da hayatını kaybeden Türker İnanoğlu ile yıllar önce çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
3 / 4
Türker İnanoğlu ile yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Gülşen Bubikoğlu, "50 yıllık dans... Yarım asırlık yol arkadaşlığı... Yani herkesin harcı değil" ifadelerini kullandı.
4 / 4
1975'te dünyaevine giren Gülşen Bubikoğlu ile Türker İnanoğlu'nun Zeynep İnanoğlu isimli bir çocuğu bulunuyor.
Türker İnanoğlu'nun 1964-1974 arası evli kaldığı Filiz Akın'dan da İlker İnanoğlu adında bir oğlu bulunuyor.