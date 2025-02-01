Gülşen'den temizlik itirafı: Her sabah çamaşır suyuyla yıkıyorum
İbrahim Selim'in YouTube kanalına konuk olan şarkıcı Gülşen, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.
'HİÇBİR ŞEY YOLUMU KESEMEDİ'
İbrahim Selim'in bu haftaki konuğu şarkıcı Gülşen'di. Müzisyen olarak doğduğunu dile getiren ünlü sanatçı, "Müzisyen olarak doğdum. 3-4 yaşında falandım ne istediğimi ne olacağımı çok iyi biliyordum. Sahnede olmaktan şarkı söylemekten başka hiçbir şey istemedim hayatta. Hiçbir şey yolumu kesemedi. Ben doğuştan olduğuna inanıyorum, hala aynanın karşısında şarkı söylüyorum. Yolum hep belliydi." açıklamasında bulundu.
'EVİ BEN TEMİZLİYORUM'
Temizlik itirafında da bulunan Gülşen, "Evi ben temizliyorum. Çok fazla detay var; takılar, gözlükler, saatler. Onlardan bir tanesinin yeri değiştiği zaman bile benim düzenim şaşıyor. Annemden bana geçen bir şey temizlik.'' dedi.
'DİZLERİM MOSMOR'
Ünlü şarkıcı, ''Kimsenin yaptığını da beğenemiyorum. Dizlerim mosmor. Her sabah lavaboları çamaşır suyuyla yıkıyorum. İşimi de yapıyorum gördüğünüz gibi." ifadeleri kullandı.
2016 yılında, Ozan Çolakoğlu ile evlenen ve bir çocuğu olan Gülşen eşiyle çok eğlendiğini dile getirdi. Gülşen, "Espri anlayışımız çok uyuyor." dedi.