Gülşen'den temizlik itirafı: Her sabah çamaşır suyuyla yıkıyorum

'HİÇBİR ŞEY YOLUMU KESEMEDİ'

İbrahim Selim'in bu haftaki konuğu şarkıcı Gülşen'di. Müzisyen olarak doğduğunu dile getiren ünlü sanatçı, "Müzisyen olarak doğdum. 3-4 yaşında falandım ne istediğimi ne olacağımı çok iyi biliyordum. Sahnede olmaktan şarkı söylemekten başka hiçbir şey istemedim hayatta. Hiçbir şey yolumu kesemedi. Ben doğuştan olduğuna inanıyorum, hala aynanın karşısında şarkı söylüyorum. Yolum hep belliydi." açıklamasında bulundu.