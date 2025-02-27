Gülşen'in sokak tarzı sosyal medyada gündem oldu

"SAHNEDEKİ HALİYLE HATIRLAMAK İSTİYORUM"

Gülşen’in bu görüntüsü, sosyal medyada da gündem olurken, Yeliz Yeşilmen’den yorum geldi. Yeşilmen, ünlü şarkıcının fotoğrafına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Ay, bu ne? Zayıflıktan zafiyetten hastalığa giriş. Vallahi Gülşen'i ve fiziğini sahnede çok beğeniyorum ama ben onu sahnedeki haliyle hatırlamak istiyorum."