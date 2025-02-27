Gülşen'in sokak tarzı sosyal medyada gündem oldu

Bir marketten alışveriş yaparken görüntülenen Gülşen'in sade giyimi ve makyajsız görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Gülşen'in sokak tarzı sosyal medyada gündem oldu - Resim : 1

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; sahnede giymeyi tercih ettiği iddialı kıyafetlerle adından söz ettiren Gülşen, bir markette objektiflere yansıdı.

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Gülşen'in sokak tarzı sosyal medyada gündem oldu - Resim : 2

Alışverişini tamamladıktan sonra kasada ödeme yapan şarkıcının sportif bol kıyafetlerini, terliklerle kombinlediği görüldü.

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Gülşen'in sokak tarzı sosyal medyada gündem oldu - Resim : 3

Makyajsız olğu görülen Gülşen, kendini kamufle etmek için de büyük bir güneş gözlüğü taktı. Gülşen'i tanıyanlar; "Gülşen, çok farklı" yorumunda bulundu.

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Gülşen'in sokak tarzı sosyal medyada gündem oldu - Resim : 4

"SAHNEDEKİ HALİYLE HATIRLAMAK İSTİYORUM"

Gülşen’in bu görüntüsü, sosyal medyada da gündem olurken, Yeliz Yeşilmen’den yorum geldi. Yeşilmen, ünlü şarkıcının fotoğrafına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Ay, bu ne? Zayıflıktan zafiyetten hastalığa giriş. Vallahi Gülşen'i ve fiziğini sahnede çok beğeniyorum ama ben onu sahnedeki haliyle hatırlamak istiyorum."