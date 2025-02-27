Gülşen'in sokak tarzı sosyal medyada gündem oldu
Bir marketten alışveriş yaparken görüntülenen Gülşen'in sade giyimi ve makyajsız görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.
Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; sahnede giymeyi tercih ettiği iddialı kıyafetlerle adından söz ettiren Gülşen, bir markette objektiflere yansıdı.
Alışverişini tamamladıktan sonra kasada ödeme yapan şarkıcının sportif bol kıyafetlerini, terliklerle kombinlediği görüldü.
Makyajsız olğu görülen Gülşen, kendini kamufle etmek için de büyük bir güneş gözlüğü taktı. Gülşen'i tanıyanlar; "Gülşen, çok farklı" yorumunda bulundu.
"SAHNEDEKİ HALİYLE HATIRLAMAK İSTİYORUM"
Gülşen’in bu görüntüsü, sosyal medyada da gündem olurken, Yeliz Yeşilmen’den yorum geldi. Yeşilmen, ünlü şarkıcının fotoğrafına şu sözlerle tepki gösterdi:
"Ay, bu ne? Zayıflıktan zafiyetten hastalığa giriş. Vallahi Gülşen'i ve fiziğini sahnede çok beğeniyorum ama ben onu sahnedeki haliyle hatırlamak istiyorum."