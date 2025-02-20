Gülsim Ali, yeni yaşını kutladı
“Gönül Dağı” dizisinde ‘Dilek’ karakteriyle tanınan Gülsim Ali, Kuruçeşme’de bir mekanda 30. yaş gününü kutladı.
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Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid, Gönül Dağı ve Al Sancak dizisindeki başarılı oyunculuğuyla tanınan Gülsim Ali, 30'uncu yaş günü için dostlarıyla bir araya geldi.
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'YENİ YAŞIMDA AŞK İSTİYORUM'
Ünlü oyuncu “20’li yaşlarım bitti artık. Bana çok güzellikler kattı, hep dilediğim şeyleri yaşadım” diye konuştu. Yeni yaşında aşk istediğini söyleyen Gülsim Ali “Annem bile ‘Artık bizi mutlu et kızım’ diyor. Sevgilim yakışıklı ve gönlü güzel olsun yeter” dedi.
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İşte ünlü oyuncunun doğum gününden kareler...
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