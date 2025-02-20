Gülsim Ali, yeni yaşını kutladı

'YENİ YAŞIMDA AŞK İSTİYORUM'

Ünlü oyuncu “20’li yaşlarım bitti artık. Bana çok güzellikler kattı, hep dilediğim şeyleri yaşadım” diye konuştu. Yeni yaşında aşk istediğini söyleyen Gülsim Ali “Annem bile ‘Artık bizi mutlu et kızım’ diyor. Sevgilim yakışıklı ve gönlü güzel olsun yeter” dedi.