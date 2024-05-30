Gupse Özay: Beni evden çıkarmak mümkün değil

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2020 yılında kendi gibi oyuncu Barış Arduç ile dünya evine giren Gupse Özay, 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına alarak evliliklerini taçlandırmıştı. Her fırsatta anne olmanın zorluklarından bahseden Özay, evden çok çıkamadığını söyledi.
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'ÖDÜLLERİ BAYILA BAYILA ALIYORUM'
Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Özay, "Ödülleri bayıla bayıla alıyorum. Yoksa beni evden çıkarmak mümkün değil.''
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''Karı - koca ödüllü olduğumuz için ödüller odada duruyor. Bir sırada duruyor" ifadelerini kullandı.
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'PROJELERİM VAR'
Gupse Özay, ayrıca "Dizi ve bir animasyon projem var. Bitirmeden söylemiyorum. Totem gibi bir şey. Filmler 2025 - 2026'da gelecek" diye konuştu.