Gupse Özay: "Zekâsını çok kıskanıyorum kocamın. Benden daha komik"

Milliyetin haberine göre Eşi Barış Arduç’un ‘Rüzgara Bırak’ filminde Hande Erçel’le rol alması üzerine oyuncu, “Aranızda kıskançlık oluyor mu?” sorusuna, “Benim de spor yapmam lazım, biraz kaslarım olsa iyi olurdu. Yok ya, kıskançlık yok. Kaç senedir evliyiz ve beraberiz. Bizde böyle bir şey olmuyor hiç. Zekâsını çok kıskanıyorum kocamın. Benden daha komik. Bütün arkadaş grubum bunu biliyor, o yüzden kıskanıyorum” yanıtını verdi.