Gupse Özay'ın Hollywood yıldızına olan benzerliği herkesi şaşırttı

96. Oscar Ödül Töreni, Jimmy Kimmel'ın sunumuyla Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlendi. Ödül için yarıştı 'Oppenheimer' filminin 7 ödül aldığı gecede 'En İyi Kadın Oyuncu' Ödülü Emma Stone'a gitti. Ödül konuşması yapan oyuncuyu izlerken gözleri dolan diğer güçlü aday Lily Gladstone'u görenler Gupse Özay zannetti.