Gupse Özay'ın Hollywood yıldızına olan benzerliği herkesi şaşırttı
Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen 96'ncı Oscar Ödülleri'ne katılan ABD'li aktris Lily Gladstone ile Gupse Özay arasındaki büyük benzerlik herkese şaşkınlık yaşattı. Gupse Özay da o anlara kayıtsız kalmadı.
1 / 3
96. Oscar Ödül Töreni, Jimmy Kimmel'ın sunumuyla Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlendi. Ödül için yarıştı 'Oppenheimer' filminin 7 ödül aldığı gecede 'En İyi Kadın Oyuncu' Ödülü Emma Stone'a gitti. Ödül konuşması yapan oyuncuyu izlerken gözleri dolan diğer güçlü aday Lily Gladstone'u görenler Gupse Özay zannetti.
2 / 3
Dünyaca ünlü oyuncuya benzetilen Gupse Özay da Instagram hesabından Gladstone'un fotoğrafını "Evet dün Oscar alamadım. Ama Emma'yı tebrik ediyorum" notuyla paylaştı.
3 / 3
Gecede En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü Emma Stone almış, Stone teşekkür konuşmasında rakibesi Lily Gladstone'u anmıştı.