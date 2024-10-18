Gürgen Öz'den eşi Emily Mahringer'a: "Seni bugün evlendiğimiz günden daha çok seviyorum"

Emily Mahringer ile 2018 yılında Danimarka'da dünyaevine giren Gürgen Öz, evlilik yıldönümünü kutladı.

Elele Online

Elele Online
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Gürgen Öz'den eşi Emily Mahringer'a: "Seni bugün evlendiğimiz günden daha çok seviyorum" - Resim : 1

Oyuncu Gürgen Öz, Almanya'da yaşadığı dönemde Emily Mahringer ile tanıştı. Kısa süren arkadaşlığın ardından aşk yaşayan ikili Amsterdam'da nişanlandı, Kopenhag'da da dünyaevine girdi.

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Gürgen Öz'den eşi Emily Mahringer'a: "Seni bugün evlendiğimiz günden daha çok seviyorum" - Resim : 2

Mutlu çift evliliklerinde 7. yılı kutladı. Düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Öz, altına şu notu düştü; 'Canım benim; seni bugün evlendiğimiz günden daha çok seviyorum ve Almanca öğreneceğim! Yıldönümümüz kutlu olsun büyük aşkım...'

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Gürgen Öz'den eşi Emily Mahringer'a: "Seni bugün evlendiğimiz günden daha çok seviyorum" - Resim : 3

Çiftin pozları 30 binin üzerine beğeni ve yorum aldı. 

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Gürgen Öz'den eşi Emily Mahringer'a: "Seni bugün evlendiğimiz günden daha çok seviyorum" - Resim : 4