Gürgen Öz'den eşi Emily Mahringer'a: "Seni bugün evlendiğimiz günden daha çok seviyorum"

Mutlu çift evliliklerinde 7. yılı kutladı. Düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Öz, altına şu notu düştü; 'Canım benim; seni bugün evlendiğimiz günden daha çok seviyorum ve Almanca öğreneceğim! Yıldönümümüz kutlu olsun büyük aşkım...'