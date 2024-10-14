Güzel Aşklar Diyarı dizisinde şaşırtan ayrılık! O isim diziye veda ediyor

Ergün, Birsen Altuntaş’ın youtube kanalına verdiği röportajda “Dizinin en baştaki hikayesinde babam beni başkasıyla evlendirmiş, asıl sevgilim Selma’ydı. (Güneri) Sonra kaldırdılar neden onu bilmiyorum. Senaryosunun oturması lazım. İki kadın yazar vardı, şimdi başka yazarlar var. Her türlü katkıya hazırım ama kendimi de zorlamam” demişti.