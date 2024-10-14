Güzel Aşklar Diyarı dizisinde şaşırtan ayrılık! O isim diziye veda ediyor
Kanal D’nin pazartesi akşamları seyirciyle buluşan dizisi “Güzel Aşklar Diyarı” dizisinden bir ayrılık haberi geldi. Dizinin Hakim beyi Halil Ergün ekibe veda etmeye hazırlanıyor.
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Kapadokya’nın eşsiz doğasında yaşanan imkansız bir aşk hikayesini konu alan dizi Güzel Aşklar Diyarı, Kanal D ekranlarında pazartesi akşamları seyirciyle buluşuyor.
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Mahsun Kırmızıgül imzası taşıyan “Güzel Aşklar Diyarı” dizisinden şaşırtan bir ayrılık haberi geldi.
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Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizinin Hakim beyi Halil Ergün ekibe veda etmeye hazırlanıyor.
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Ergün, Birsen Altuntaş’ın youtube kanalına verdiği röportajda “Dizinin en baştaki hikayesinde babam beni başkasıyla evlendirmiş, asıl sevgilim Selma’ydı. (Güneri) Sonra kaldırdılar neden onu bilmiyorum. Senaryosunun oturması lazım. İki kadın yazar vardı, şimdi başka yazarlar var. Her türlü katkıya hazırım ama kendimi de zorlamam” demişti.