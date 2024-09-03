Güzel Aşklar Diyarı dizisinden ilk fragman yayınlandı

Mahsun Kırmızıgül’ün yönetmen koltuğunda oturduğu Güzel Aşklar Diyarı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Fragman sosyal medyada ilgi gördü.

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Güzel Aşklar Diyarı dizisinden ilk fragman yayınlandı - Resim : 1

Yeni sezonda ekran macerasına başlayan yapımlardan biri de Mahsun Kırmızıgül imzalı Güzel Aşklar Diyarı. Kanal D ekranlarında yayınlanacak dizinin ilk fragmanı yayınlandı.  

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Güzel Aşklar Diyarı dizisinden ilk fragman yayınlandı - Resim : 2

Oyuncu kadrosunda Halil Ergün, Meltem Cumbul, Melis Birkan gibi usta oyuncuları kadrosunda barındıran dizi, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül gibi genç yetenekleriyle de adından söz ettirecek.

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Güzel Aşklar Diyarı dizisinden ilk fragman yayınlandı - Resim : 3

Dizi, Kapadokya’nın en köklü ailelerinden biri olan Alaca ailesinin gizemli ve entrika dolu hikayesini, iki yabancının büyük aşkı eşliğinde anlatıyor.  

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Güzel Aşklar Diyarı dizisinden ilk fragman yayınlandı - Resim : 4

Dizide, Deniz’in (Özgü Kaya) sürpriz gelişi ile birlikte aile içindeki dengeler tümüyle değişiyor.  