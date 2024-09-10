'Güzel Aşklar Diyarı' dizisinden yeni fragman: “Deniz benim karım, yeri de benim yanım”
Kanal D’nin, yeni projelerinden biri olan Güzel Aşklar Diyarı, çarpıcı tanıtım fragmanları ile gündem oluyor. Dizinin yayınlanan yeni fragmanına “Deniz benim karım, yeri de benim yanım” sözleri damga vurdu.
Kanal D ekranlarının yeni sezonda iddialı dizileri arasında yer alan Güzel Aşklar Diyarı; oyuncu kadrosu, mekanları ve sürükleyici hikayesi ile merak uyandırmaya devam ediyor.
Dizinin ikinci tanıtım filmi, Deniz (Özgü Kaya) ve Arhan’ın (Burak Berkay Akgül) tutkulu aşkı ile başlıyor, faili meçhul bir cinayet ile son buluyor. Fragmana, Arhan’ın “Deniz benim karım, yeri de benim yanım.” sözleri damga vuruyor.
Dizinin yeni fragmanı, herkesin içini ısıtan aşk dolu görüntüler ile başlıyor. Arhan’ın Deniz’e evlenme teklifi ve Eşref’in ailesinin “Bunlar bizi ayakta uyutuyor. Müstakbel damat adayımız, Kayseri Havalimanı’nın ortasında sevgilisine evlenme teklif ediyor.” tepkisiyle gerilim üst seviyeye çıkıyor.
Fragman, masum bir aşkın, bir ailenin hayatını nasıl darmadağın ettiğini özetlerken Arhan’ın “Biz seninle her şeyin üstesinden geliriz, yeter ki birbirimizi dinleyelim, sadece birbirimize inanalım.” sözleri ikili arasındaki aşkın boyutunu ortaya koyuyor.