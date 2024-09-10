'Güzel Aşklar Diyarı' dizisinden yeni fragman: “Deniz benim karım, yeri de benim yanım”

Dizinin ikinci tanıtım filmi, Deniz (Özgü Kaya) ve Arhan’ın (Burak Berkay Akgül) tutkulu aşkı ile başlıyor, faili meçhul bir cinayet ile son buluyor. Fragmana, Arhan’ın “Deniz benim karım, yeri de benim yanım.” sözleri damga vuruyor.