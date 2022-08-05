Güzel oyuncu Burcu Kara'dan müjdeli haber! İkinci kez anne olmaya hazırlanıyor

2016 yılında yapımcı Fırat Parlak ile nikah masasına oturan Burcu Kara, 2017 yılında ilk bebeğini kucağına aldı. 42 yaşındaki oyuncu ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Instagram hesabından bir paylaşım yaparak ikinci kez bebek heyecanı yaşadığını doğruladı.

"BU ARA BİRAZ KİLO ALDIM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan güzel oyuncu; 'Bu ara biraz kilo aldım. 36 beden günlerime bir süre ara veriyoruz. Balıketi bir Burcu'ya hazır olun.' ifadelerini kullandı. Kara'ya sevenleri iyi dilekte bulundu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Burcu Kara (@burcuukara)'in paylaştığı bir gönderi

Paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gören Kara'nın gönderisine, takipçileri tarafından tebrik yorumları yağdı. İbrahim Büyükak, Ece Vahapoğlu gibi ünlü isimler de güzel oyuncuyu tebrik ettiler.