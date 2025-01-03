Anasayfa Magazin Güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Zeynep Tokuş çocuklarıyla verdiği pozla gündem oldu
Güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Zeynep Tokuş çocuklarıyla verdiği pozla gündem oldu
Üç evliliğinden Alp, Ali ve Ayşe isimli çocukları olan Zeynep Tokuş, yeni yılı eşi Erdem Yılmaztürk ve çocuklarıyla kutladı. Ünlü ismin çocuklarını görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.
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Miss Turkey 1998 birincisi olduktan sonra Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Deli Yürek'deki Zeynep karakteriyle sevilen Zeynep Tokuş, evlendikten sonra gözlerden uzak ailesiyle sakin bir hayat yaşıyor.
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Oyunculuğu bırakan 48 yaşındaki ünlü isim, spora yönelerek ekranlardan uzak kalmıştı.
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2 evlilik yaptıktan sonra 2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlenen Tokuş, son dönemde sosyal medyada yayınladığı yoga pozlarıyla gündeme geliyor.
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Üç evliliğinden Alp, Ali ve Ayşe isimli çocukları olan Zeynep Tokuş, yeni yılı eşi Erdem Yılmaztürk ve çocuklarıyla kutladı. Ünlü ismin çocuklarını görenler ise şaşırdı.