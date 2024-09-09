Gonca Vuslateri 'Leyla: Hayat...Aşk...Adalet' ile ekranlara dönüyor
Oynadığı her karakterle izleyicilerin hafızalarına kazınan başarılı oyuncu Gonca Vuslateri, 11 Eylül Çarşamba günü NOW ekranlarında izleyicilerle buluşacak Ay Yapım’ın yeni dizisi ‘Leyla: Hayat…Aşk…Adalet…’te canlandıracağı ‘Nur’ karakteriyle çok konuşulacak.
Ay Yapım imzalı, Hilal Saral’ın yönetmenliğinde 11 Eylül Çarşamba günü NOW’da izleyicilerle buluşacak ‘Leyla: Hayat…Aşk…Adalet…’ dizisi şimdiden hikayesi ve oyuncu kadrosuyla merakla bekleniyor.
Dizinin kadrosunda yer alan başarılı oyuncu Gonca Vuslateri, hayat verdiği ‘Nur’ karakteriyle uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir rolle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Çocukluğunu çöplükte geçiren Nur, üvey kızı Leyla’ya yaptığı türlü eziyetlerin yanı sıra Leyla’nın babasının ölümüyle onu da kendi gibi büyümesi için çöplüğe bırakıyor.
Hayatını mahveden Nur’dan intikam almak isteyen Leyla ise yıllar sonra Nur’un karşısına çıkıyor. Sürprizlerle dolu sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekranlara kilitleyecek dizide ‘Nur’un hayatı ve entrikaları çok ses getirecek.