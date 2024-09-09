Gonca Vuslateri 'Leyla: Hayat...Aşk...Adalet' ile ekranlara dönüyor

Oynadığı her karakterle izleyicilerin hafızalarına kazınan başarılı oyuncu Gonca Vuslateri, 11 Eylül Çarşamba günü NOW ekranlarında izleyicilerle buluşacak Ay Yapım’ın yeni dizisi ‘Leyla: Hayat…Aşk…Adalet…’te canlandıracağı ‘Nur’ karakteriyle çok konuşulacak.

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Gonca Vuslateri 'Leyla: Hayat...Aşk...Adalet' ile ekranlara dönüyor - Resim : 1

Ay Yapım imzalı, Hilal Saral’ın yönetmenliğinde 11 Eylül Çarşamba günü NOW’da izleyicilerle buluşacak ‘Leyla: Hayat…Aşk…Adalet…’ dizisi şimdiden hikayesi ve oyuncu kadrosuyla merakla bekleniyor.

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Gonca Vuslateri 'Leyla: Hayat...Aşk...Adalet' ile ekranlara dönüyor - Resim : 2

Dizinin kadrosunda yer alan başarılı oyuncu Gonca Vuslateri, hayat verdiği ‘Nur’ karakteriyle uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir rolle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

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Gonca Vuslateri 'Leyla: Hayat...Aşk...Adalet' ile ekranlara dönüyor - Resim : 3

Çocukluğunu çöplükte geçiren Nur, üvey kızı Leyla’ya yaptığı türlü eziyetlerin yanı sıra Leyla’nın babasının ölümüyle onu da kendi gibi büyümesi için çöplüğe bırakıyor.

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Gonca Vuslateri 'Leyla: Hayat...Aşk...Adalet' ile ekranlara dönüyor - Resim : 4

Hayatını mahveden Nur’dan intikam almak isteyen Leyla ise yıllar sonra Nur’un karşısına çıkıyor. Sürprizlerle dolu sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekranlara kilitleyecek dizide ‘Nur’un hayatı ve entrikaları çok ses getirecek. 