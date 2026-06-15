Kızılcık Şerbeti dizisi ile tanınan Ece İrtem hayatını kaybetti

Kızılcık Şerbeti dizisinin 84. bölümde dahil olan ve 113. bölümünde veda eden genç oyuncunun ölüm haberi hayranlarını ve meslektaşlarını şoke etti.

1991 doğumlu Ece İrtem'in dün akşam doğum gününü kutladığı ve arkadaşlarından gelen mesajları sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun da konuya ilişkin açıklama yaptı

Saat 12.00 sıralarında İrtem'in annesiyle kendi evinde olduğunu belirten Gökkoyun, "İlk belirlemelere göre, kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz." dedi.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten Gökkoyun, "Kesin sonuç otopsi raporuyla açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimizi sunuyorum." açıklamasında bulundu.