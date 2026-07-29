Suri Cruise babası Tom Cruise ile yasal bağını kopardı

Suri Cruise, ayrı yaşadığı babası Tom Cruise ile ilişkisini resmen kesti. Tom Cruise ve Katie Holmes'un 20 yaşındaki kızı, yasal olarak Cruise soyadını bırakarak soyadını Noelle olarak değiştirdi.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU

Page Six'in haberine göre, kamu kayıtları, Suri'nin şu anda yaşadığı Pennsylvania'da seçmen kaydını Ekim 2024'te, Carnegie Mellon Üniversitesi'ndeki birinci sınıf öğrencisi olduğu dönemde yaptırdığını gösteriyor. Cruise ve Holmes'un kızının, Suri Noelle adını kullanarak kayıt yaptırdığı öğrenilirken, bu ismin artık yasal adı olduğu da netleşti. Çünkü Pennsylvania mahkemeleri, seçmenlerin oy kullanmak için yasal adlarını kullanarak kayıt yaptırmaları gerektiğini belirtti.

Ayrıca Suri'nin üniversite için şehir değiştirmeden önce, New York'ta isim değişikliği başvurusu yapmış olabileceği düşünüldü.

Suri, Pensilvanya'ya taşınmadan önce 47 yaşındaki annesi Katie Holmes ile New York'ta yaşıyordu. New York'ta isim değişikliği talepleri ya otomatik olarak gizleniyor ya da talep üzerine gizli tutuluyor.

Suri Noelle'nin yasal isim değişikliğini tam olarak ne zaman yaptığı bilinmiyor, ancak yıllardır bu adı kamuoyu önünde kullanıyor.

OYUNCULUK ALANINA YÖNELDİ

Ebeveynlerinin izinden giderek oyunculuk alanında kariyer inşa eden Suri, ilk olarak Haziran 2024'te LaGuardia Lisesi'nden mezun olurken, mezuniyet töreni broşüründe 64 yaşındaki babası Tom Cruise'un soyadını kullanmamasıyla manşetlere çıkmıştı. Suri'nin soyadı olarak seçtiği Noelle, annesi Katie Holmes'un ikinci adı.