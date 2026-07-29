Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten evlilik yıl dönümü kutlaması

2014 yılında Los Angeles'ta evlenen Kenan Doğulu ile Beren Saat, birlikteliklerinde 12 yılı geride bıraktı.

İkili, sosyal medya hesaplarından yıl dönümleri için romantik paylaşımlarda bulundu.

Kenan Doğulu, daha önce eşiyle birlikte yer aldığı fotoğrafları yayımladı.

"OYUN ARKADAŞIM"

Doğulu, eşine "İlk günkü heyecanla, beraber nicelerine oyun arkadaşım, aşk ortağım" sözleriyle seslendi.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Beren Saat de eşiyle çektirdiği fotoğrafı "12'nci yıl dönümün kutlu olsun. Seni seviyorum" notuyla yayımladı.