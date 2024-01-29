Songül Öden anne oldu! İşte kızına verdiği isim

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden, Songül Öden, daha önce hamilelik süreciyle ilgili konuşmuştu.

Muhabirlerin, "Hamileliğiniz nasıl gidiyor? Aşerdiniz mi hiç?" sorusuna oyuncu, "Hamilelik güzel geçiyor. Mide bulantısı ve reflü dışında tabii ki. Hamilelik sürecinde eşimi de hiç zorlamadım, sadece bir kere karpuz istemiştim. Ona aşerdim yani. Herkes ister. Ne var bunda!" diyerek cevap vermişti.