Songül Öden anne oldu! İşte kızına verdiği isim

Ünlü oyuncu Songül Öden, Kıvanç Tatlıtuğ ile 2005 yılında başrollerini paylaştığı Gümüş dizisiyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. 2020'nin temmuz ayında Arman Bıçakçı ile nikâh masasına oturan Songül Öden anne oldu.
Çift, kızlarına Sone Larin adını verdi.
Doğum sonrası Songül Öden ve Sone Larin bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden, Songül Öden, daha önce hamilelik süreciyle ilgili konuşmuştu.
Muhabirlerin, "Hamileliğiniz nasıl gidiyor? Aşerdiniz mi hiç?" sorusuna oyuncu, "Hamilelik güzel geçiyor. Mide bulantısı ve reflü dışında tabii ki. Hamilelik sürecinde eşimi de hiç zorlamadım, sadece bir kere karpuz istemiştim. Ona aşerdim yani. Herkes ister. Ne var bunda!" diyerek cevap vermişti.