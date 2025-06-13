Survivor All Star 2025'te şampiyon belli oldu... Adem mi, Batuhan mı... İşte kazanan yarışmacı
Survivor Şampiyonu belli oldu. Kıyasıya süren yarışların ardından 2025 Survivor kazananı canlı yayında şampiyonluk kupasını aldı. Survivor All Star 2025, aylarca süren nefes kesen mücadelelerin ardından bu akşam büyük finale ulaştı. Merakla beklenen "2025 Survivor şampiyonu kim oldu?" sorusunun yanıtı heyecan dolu finalin ardından belli oldu.
SURVİVOR 2025 ŞAMPİYONU ADEM KILIÇÇI
İstanbul Beykoz Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde canlı yayınla gerçekleşen dev finalde, iki güçlü yarışmacı Adem Kılıççı ve Batuhan Karacakaya şampiyonluk kupasını kaldırmak için kozlarını paylaştı. Tüm yarışlarda büyük üstünlük kuran Adem Kılıççı 2025 Survivor yarışmasının şampiyonu oldu.
1 Ocak'ta Dominik Cumhuriyeti'nde başlayan Survivor All Star 2025 macerası, fiziksel dayanıklılık ve mental güç gerektiren zorlu parkurlarda ter döken yarışmacılarla dolu bir sezonu geride bıraktı.
Adem Kılıççı, İkinci Etapta Fark Attı: Skor 5-1
Survivor All Star 2025 finalindeki heyecan dorukta! Adem Kılıççı, Batuhan Karacakaya ile olan mücadelesinde ikinci etabı da ezici bir üstünlükle tamamladı. Nefes kesen parkurda gösterdiği performansla Adem, bu etabı 5-1'lik skorla kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.
Survivor Finalinde İlk Etap Adem Kılıççı'nın Oldu!
Survivor All Star 2025'in büyük finalinde nefesler tutuldu. Murat Ceylan'ın açıklamasına göre, şampiyonluk kupasını kaldıracak ismin belirlenmesi için rakibine karşı 3 tur kazanan yarışmacı ipi göğüsleyecek. Adem Kılıççı ve Batuhan Karacakaya arasındaki kıran kırana mücadelede ilk etabın galibi Adem Kılıççı oldu. Heyecan dolu karşılaşmada Adem, Batuhan'ı 5-4'lük skorla mağlup ederek avantajı eline geçirdi.