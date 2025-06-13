Survivor All Star 2025'te şampiyon belli oldu... Adem mi, Batuhan mı... İşte kazanan yarışmacı

Adem Kılıççı, İkinci Etapta Fark Attı: Skor 5-1

Survivor All Star 2025 finalindeki heyecan dorukta! Adem Kılıççı, Batuhan Karacakaya ile olan mücadelesinde ikinci etabı da ezici bir üstünlükle tamamladı. Nefes kesen parkurda gösterdiği performansla Adem, bu etabı 5-1'lik skorla kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.