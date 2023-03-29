Yalı Çapkını'nda Ömer dizisinden 'Reşat Ademoğlu' sürprizi
Bu hafta 26. bölümüyle ekranlara gelecek olan Yalı Çapkını dizisinde izleyicileri bir sürpriz bekliyor. Yalı Çapkını'na, Ömer dizisinden Reşat Ademoğlu konuk olacak.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’u buluşturan “Yalı Çapkını” dizisi StarTV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda Gaziantepli Korhan Ailesi’nin başından geçenler anlatılıyor.
Yalı Çapkını'nın dizisinin yeni bölümünde izleyicileri bir başka dizi 'Ömer' sürprizi bekliyor. Ömer dizisi, yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer’in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor
Yalı Çapkını'nın 31 Mart Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümünde Halis Korhan, Ömer dizisinde Barış Falay'ın canlandırdığı Reşat Ademoğlu ile bir araya gelecek. Oyuncular arasında kısa bir diyalog da yaşanacak.
Farklı dizilerin oyuncularının bir bölümde buluşmasına "crossover" adı veriliyor. Bu kesişme bir diziden karakterlerin ilgisiz bir dizide görünmesidir. Özellikle çizgi romanlarda, "ortak evren" fikrine çok sık rastlanır ve karakterler düzenli olarak birbirlerinin dergilerine konuk olurlar.