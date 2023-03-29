Yalı Çapkını'nda Ömer dizisinden 'Reşat Ademoğlu' sürprizi

Farklı dizilerin oyuncularının bir bölümde buluşmasına "crossover" adı veriliyor. Bu kesişme bir diziden karakterlerin ilgisiz bir dizide görünmesidir. Özellikle çizgi romanlarda, "ortak evren" fikrine çok sık rastlanır ve karakterler düzenli olarak birbirlerinin dergilerine konuk olurlar.