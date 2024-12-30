Hacı Sabancı, eşi Nazlı Sabancı'nın yeni yaşını romantik karelerle kutladı
Nazlı Sabancı 31 yaşına girdi. İş insanı Hacı Sabancı eşi Nazlı Sabancı'nın yeni yaşını romantik kareleriyle kutladı.
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Nazlı Sabancı bugün 31 yaşına girdi. Sabancı'yı ilk tebrik edenlerden biri de eşi Hacı Sabancı oldu.
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Hacı Sabancı Nazlı Sabancı’nın doğum gününü kutladığı karelerin altına “Happy birthday” notunu düştü.
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Arzu Sabancı da fotoğrafların altına "Nazlıcım iyi ki doğmuş bizim kızımız olmuş" yorumunda bulundu.
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Hacı ve Nazlı çifti kızları Alara’nın doğum gününü geçtiğimiz aylarda kutlamışlardı. Kızının doğum gününü kutlamaya doyamayan Nazlı Sabancı paylaştığı yeni fotoğraflarda küçük kızının yüzünü yine emojilerle gizlemişti.