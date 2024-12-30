Hacı Sabancı, eşi Nazlı Sabancı'nın yeni yaşını romantik karelerle kutladı

Nazlı Sabancı 31 yaşına girdi. İş insanı Hacı Sabancı eşi Nazlı Sabancı'nın yeni yaşını romantik kareleriyle kutladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Hacı Sabancı, eşi Nazlı Sabancı'nın yeni yaşını romantik karelerle kutladı - Resim : 1

Nazlı Sabancı bugün 31 yaşına girdi. Sabancı'yı ilk tebrik edenlerden biri de eşi Hacı Sabancı oldu.

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Hacı Sabancı, eşi Nazlı Sabancı'nın yeni yaşını romantik karelerle kutladı - Resim : 2

Hacı Sabancı Nazlı Sabancı’nın doğum gününü kutladığı karelerin altına “Happy birthday” notunu düştü.  

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Hacı Sabancı, eşi Nazlı Sabancı'nın yeni yaşını romantik karelerle kutladı - Resim : 3

Arzu Sabancı da fotoğrafların altına "Nazlıcım iyi ki doğmuş bizim kızımız olmuş" yorumunda bulundu. 

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Hacı Sabancı, eşi Nazlı Sabancı'nın yeni yaşını romantik karelerle kutladı - Resim : 4

Hacı ve Nazlı çifti kızları Alara’nın doğum gününü geçtiğimiz aylarda kutlamışlardı. Kızının doğum gününü kutlamaya doyamayan Nazlı Sabancı paylaştığı yeni fotoğraflarda küçük kızının yüzünü yine emojilerle gizlemişti. 