Hadise ağladığı anları paylaştı: "Her halimizle çok güzeliz"

Hadise, 'Üzgün' akımı başlattı... Üzgün haliyle bir fotoğrafını paylaşan Hadise; "Kendimi; ağlarken, gülerken, en güçlü ve en güçsüz halimle çok seviyorum. Herkesin bu şablonla oluşturduğu videoları izlemek, görmek ve paylaşmak istiyorum. Her halimizle çok güzeliz" notunu yazdı.