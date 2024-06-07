Hadise ağladığı anları paylaştı: "Her halimizle çok güzeliz"

Ünlü şarkıcı Hadise, TikTok'ta yeni bir akım başlattı. Ünlü güzel ağladığı hallerini yayınlayarak: 'Her halimizle çok güzeliz' dedi.

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Hadise ağladığı anları paylaştı: "Her halimizle çok güzeliz" - Resim : 1

Şarkıları, sahne performansı ve dansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Hadise, şimdi de TikTok’ta gündem olan bir paylaşım yaptı.

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Hadise ağladığı anları paylaştı: "Her halimizle çok güzeliz" - Resim : 2

Hadise, 'Üzgün' akımı başlattı... Üzgün haliyle bir fotoğrafını paylaşan Hadise; "Kendimi; ağlarken, gülerken, en güçlü ve en güçsüz halimle çok seviyorum. Herkesin bu şablonla oluşturduğu videoları izlemek, görmek ve paylaşmak istiyorum. Her halimizle çok güzeliz" notunu yazdı.

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Hadise ağladığı anları paylaştı: "Her halimizle çok güzeliz" - Resim : 3

Paylaşımına bir de şablon linki ekledi. Hadise'ye kısa sürede paylaşım yağdı. 

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Hadise ağladığı anları paylaştı: "Her halimizle çok güzeliz" - Resim : 4

Hadise, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajla da konuşulmuştu. 