Hadise ağladığı anları paylaştı: "Her halimizle çok güzeliz"

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Şarkıları, sahne performansı ve dansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Hadise, şimdi de TikTok’ta gündem olan bir paylaşım yaptı.
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Hadise, 'Üzgün' akımı başlattı... Üzgün haliyle bir fotoğrafını paylaşan Hadise; "Kendimi; ağlarken, gülerken, en güçlü ve en güçsüz halimle çok seviyorum. Herkesin bu şablonla oluşturduğu videoları izlemek, görmek ve paylaşmak istiyorum. Her halimizle çok güzeliz" notunu yazdı.
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Paylaşımına bir de şablon linki ekledi. Hadise'ye kısa sürede paylaşım yağdı.
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Hadise, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajla da konuşulmuştu.