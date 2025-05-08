Hadise dünyaca ünlü şarkıcı Usher ile bir araya geldi
Ünlü şarkıcı Hadise, Londra'da dünyaca ünlü R&B müzik efsanesi Usher'ın konserine gitti.
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Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden biri olan Hadise, Londra'da dünyaca ünlü şarkıcı Usher konserine gitti.
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Konserde eğlendiği anları paylaşan Hadise, konser sonrası Usher ile bir araya geldi.
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"ABARTILACAK BİR ŞEY YOK"
Hadise Açıkgöz, Usher’ı etiketleyerek paylaştığı fotoğraflara "Sadece ben, Londra ve yaşayan bir efsane. Büyütülecek bir şey değil" notunu düştü.
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Hadise ile Usher'ın kulis pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.