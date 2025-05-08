Hadise dünyaca ünlü şarkıcı Usher ile bir araya geldi

Ünlü şarkıcı Hadise, Londra'da dünyaca ünlü R&B müzik efsanesi Usher'ın konserine gitti.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
1 / 5
Hadise dünyaca ünlü şarkıcı Usher ile bir araya geldi - Resim : 1

Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden biri olan Hadise, Londra'da dünyaca ünlü şarkıcı Usher konserine gitti.

2 / 5
Hadise dünyaca ünlü şarkıcı Usher ile bir araya geldi - Resim : 2

Konserde eğlendiği anları paylaşan Hadise, konser sonrası Usher ile bir araya geldi.

3 / 5
Hadise dünyaca ünlü şarkıcı Usher ile bir araya geldi - Resim : 3

"ABARTILACAK BİR ŞEY YOK"

Hadise Açıkgöz, Usher’ı etiketleyerek paylaştığı fotoğraflara "Sadece ben, Londra ve yaşayan bir efsane. Büyütülecek bir şey değil" notunu düştü.

4 / 5
Hadise dünyaca ünlü şarkıcı Usher ile bir araya geldi - Resim : 4

Hadise ile Usher'ın kulis pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.