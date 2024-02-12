Hadise: Duygusal bir kadınım

Hadise önceki gece Bayhan Müzik organizasyonuyla İstanbul Kongre Merkezi’nde sahne aldı. Sanatçının yeni yıldaki ilk İstanbul performansında tüm biletler tükendi.
Hadise, kendisini izlemeye gelen binlerce İstanbulluyu, "Hepiniz hoş geldiniz. Sevilmek, sayılmak kadar güzel bir his yok bu dünyada. Ne mutu bana. İyi ki geldiniz, bizleri yalnız bırakmadınız. İstanbul'da konser olunca dostlarım da geliyor. Zaten duygusal bir kadınım, onlar olunca başka bir his oluyor. Öyle bir mutluluk ve heyecan içindeyim. Bu gece hayatımda ilk kez sahneye çıkıyor gibi heyecanlıyım. İyi ki varsınız, bu duyguları sadece sizlerle yaşıyorum" diyerek selamladı.
'Feryat', 'Aşk Kaç Beden Giyer', 'Küçük Bir Yol', 'Hay Hay' ve 'Sıfır Tolerans' gibi hitlerini söyleyen Hadise, aralıksız iki saat süren sahnesinde dans performansı ve özel tasarım kıyafetiyle de adından söz ettirdi.