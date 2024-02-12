Hadise: Duygusal bir kadınım

Hadise, kendisini izlemeye gelen binlerce İstanbulluyu, "Hepiniz hoş geldiniz. Sevilmek, sayılmak kadar güzel bir his yok bu dünyada. Ne mutu bana. İyi ki geldiniz, bizleri yalnız bırakmadınız. İstanbul'da konser olunca dostlarım da geliyor. Zaten duygusal bir kadınım, onlar olunca başka bir his oluyor. Öyle bir mutluluk ve heyecan içindeyim. Bu gece hayatımda ilk kez sahneye çıkıyor gibi heyecanlıyım. İyi ki varsınız, bu duyguları sadece sizlerle yaşıyorum" diyerek selamladı.