Hadise 'Esas Oğlan' setinden fotoğraflar paylaştı

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Başarılı müzik kariyerinin yanında özel hayatıyla da magazin gündeminde adından söz ettiren Hadise, geçtiğimiz haftalarda Esas Oğlan dizisiyle el sıkıştı ve oyunculuğa ilk adımını attı.
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Rol aldığı dizinin çekimleri için sete giren ünlü şarkıcıdan yeni bir paylaşım geldi.
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Dizide Ceren karakterine hayat veren Hadise, yayınladığı karelere "Bu aralar ben Ceren" notunu düştü.
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180 binden beğeni alan Hadise'nin karelerine "Her zamanki gibi mükemmel bir şey geliyor", "Cereni gördük şükür ki ", "Heyecanla bekliyoruz Cereni", "Çok tatlı ve çok güzelsin hadom" gibi yorumlar geldi.