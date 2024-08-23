Hadise 'Esas Oğlan' setinden fotoğraflar paylaştı

Şarkıcı Hadise, 'Esas Oğlan' dizisiyle izleyici karşısına çıkacak. Şarkıcı, setten karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

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Hadise 'Esas Oğlan' setinden fotoğraflar paylaştı - Resim : 1

Başarılı müzik kariyerinin yanında özel hayatıyla da magazin gündeminde adından söz ettiren Hadise, geçtiğimiz haftalarda Esas Oğlan dizisiyle el sıkıştı ve oyunculuğa ilk adımını attı. 

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Hadise 'Esas Oğlan' setinden fotoğraflar paylaştı - Resim : 2

Rol aldığı dizinin çekimleri için sete giren ünlü şarkıcıdan yeni bir paylaşım geldi.

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Hadise 'Esas Oğlan' setinden fotoğraflar paylaştı - Resim : 3

Dizide Ceren karakterine hayat veren Hadise, yayınladığı karelere "Bu aralar ben Ceren" notunu düştü.

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Hadise 'Esas Oğlan' setinden fotoğraflar paylaştı - Resim : 4

180 binden beğeni alan Hadise'nin karelerine "Her zamanki gibi mükemmel bir şey geliyor", "Cereni gördük şükür ki ", "Heyecanla bekliyoruz Cereni", "Çok tatlı ve çok güzelsin hadom" gibi yorumlar geldi. 