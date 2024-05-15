Hadise eski görüntülerini izlerken gözyaşlarına hakim olamadı

2003 yılında henüz 18 yaşındayken Belçika'da büyük bir popülerlik kazanan Idool yarışmasına katılan Hadise, o dönemde yarışmacı olarak yer aldığı programın yayınlandığı kanalda, Sing Again adlı müzik yarışmasında jüri üyesi olarak görev aldı.