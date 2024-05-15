Hadise eski görüntülerini izlerken gözyaşlarına hakim olamadı
Ünlü şarkıcı Hadise, Belçika'da bir müzik yarışmasında jüri üyesi oldu. Yıllar önce yarışmacı olarak katıldığı programın kanalında şimdi jüri üyeliği yapan ünlü şarkıcı, nostaljik görüntüleri karşısında gözyaşlarını tutamadı.
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2003 yılında henüz 18 yaşındayken Belçika'da büyük bir popülerlik kazanan Idool yarışmasına katılan Hadise, o dönemde yarışmacı olarak yer aldığı programın yayınlandığı kanalda, Sing Again adlı müzik yarışmasında jüri üyesi olarak görev aldı.
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Hadise'nin 21 yıl önceki müzikal yolculuğu tekrar izleyiciyle buluştu ve ünlü isme sürpriz bir an yaşatıldı. Yıllar öncesine ait yarışmacı haline dair görüntüler ekrana yansıtıldı.
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Yarışmadan sonra 2005'te ilk stüdyo albümü 'Sweat'i çıkaran ve müzik kariyerini Türkiye'de sürdüren Hadise Açıkgöz, eski görüntüleri karşısında gözyaşlarını tutamadı. O görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.