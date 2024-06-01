Hadise ile Kerem Bürsin aşk mı yaşıyorlar?

Bir dergi gecesinde doğum gününü dostlarıyla kutlayan Kerem Bürsin'in, şarkıcı Hadise ile verdiği poz geceye damga vurdu.

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Hadise ile Kerem Bürsin aşk mı yaşıyorlar? - Resim : 1

36. yaş gününü Hadise, Mert Yazıcıoğlu, Tuba Büyüküstün, Hande Doğandemir ve Nilperi Şahinkaya ile Bodrum’da kutlayan Kerem Bürsin, dostlarıyla eğlenceli bir gece geçirdi.

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Hadise ile Kerem Bürsin aşk mı yaşıyorlar? - Resim : 2

Geçtiğimiz Aralık ayında Hadise ile adı aşk dedikodularına karışan Kerem Bürsin, ünlü şarkıcı ile tekrar yan yana geldi.

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Hadise ile Kerem Bürsin aşk mı yaşıyorlar? - Resim : 3

Kerem Bürsin'in sosyal medya hesabı Instagram'dan Hadise ile paylaştığı poz ise kafaları karıştırdı.

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Hadise ile Kerem Bürsin aşk mı yaşıyorlar? - Resim : 4

Ünlü oyuncu 'Güneşi Beklerken' dizisinde rol aldığı Hande Doğandemir ile de poz vermeyi ihmal etmedi.