Hadise ile Kerem Bürsin aşk mı yaşıyorlar?

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36. yaş gününü Hadise, Mert Yazıcıoğlu, Tuba Büyüküstün, Hande Doğandemir ve Nilperi Şahinkaya ile Bodrum’da kutlayan Kerem Bürsin, dostlarıyla eğlenceli bir gece geçirdi.
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Geçtiğimiz Aralık ayında Hadise ile adı aşk dedikodularına karışan Kerem Bürsin, ünlü şarkıcı ile tekrar yan yana geldi.
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Kerem Bürsin'in sosyal medya hesabı Instagram'dan Hadise ile paylaştığı poz ise kafaları karıştırdı.
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Ünlü oyuncu 'Güneşi Beklerken' dizisinde rol aldığı Hande Doğandemir ile de poz vermeyi ihmal etmedi.