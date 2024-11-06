Hadise: Saçımı boyatmak için Belçika'ya uçuyorum
Ünlü şarkıcı Hadise, saçlarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Hadise'nin saçını boyatmak için bir günlüğüne Belçika'ya gittiği öğrenildi.
Yakın arkadaşı, oyuncu Seda Bakan ile bir derginin Youtube kanalına konuk olan şarkıcı Hadise, saçlarıyla ilgili dikkat çekici bir açıklamada bulundu.
Hadise, "Ben saçımı boyatmak için Belçika'ya uçuyorum. Çünkü 17 yaşından beri benim saçlarımı boyayan en yakın arkadaşım Sevda. Onun dışında kimseye boyatmıyorum. Saçımı boyatmak için dünyanın öbür ucuna uçarım" dedi.
Hadise ilk buluşmada kendisine jest olsun diye şarkısının çalınmasından hoşlanmadığını da dile getirdi: “İlk buluşmada arabada ya da bir ortamda benim şarkımın çalınmasına katlanamıyorum, ‘cringe’ buluyorum. Ben bundan etkilenecek kadın mıyım?”
Öte yandan Esas Oğlan dizisinde Seda Bakan ile başrolleri paylaşan şarkıcının, yönetmen Şenol Sönmez ile aşk yaşadığı iddia edildi. Arkadaşlıkla başlayan bu birlikteliğin 2 aydır gözlerden uzak sürdüğü konuşuluyor.