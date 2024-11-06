Hadise: Saçımı boyatmak için Belçika'ya uçuyorum

Hadise ilk buluşmada kendisine jest olsun diye şarkısının çalınmasından hoşlanmadığını da dile getirdi: “İlk buluşmada arabada ya da bir ortamda benim şarkımın çalınmasına katlanamıyorum, ‘cringe’ buluyorum. Ben bundan etkilenecek kadın mıyım?”