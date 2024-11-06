Hadise: Saçımı boyatmak için Belçika'ya uçuyorum

Ünlü şarkıcı Hadise, saçlarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Hadise'nin saçını boyatmak için bir günlüğüne Belçika'ya gittiği öğrenildi.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Hadise: Saçımı boyatmak için Belçika'ya uçuyorum - Resim : 1

Yakın arkadaşı, oyuncu Seda Bakan ile bir derginin Youtube kanalına konuk olan şarkıcı Hadise, saçlarıyla ilgili dikkat çekici bir açıklamada bulundu.

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Hadise: Saçımı boyatmak için Belçika'ya uçuyorum - Resim : 2

Hadise, "Ben saçımı boyatmak için Belçika'ya uçuyorum. Çünkü 17 yaşından beri benim saçlarımı boyayan en yakın arkadaşım Sevda. Onun dışında kimseye boyatmıyorum. Saçımı boyatmak için dünyanın öbür ucuna uçarım" dedi.

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Hadise: Saçımı boyatmak için Belçika'ya uçuyorum - Resim : 3

Hadise ilk buluşmada kendisine jest olsun diye şarkısının çalınmasından hoşlanmadığını da dile getirdi: “İlk buluşmada arabada ya da bir ortamda benim şarkımın çalınmasına katlanamıyorum, ‘cringe’ buluyorum. Ben bundan etkilenecek kadın mıyım?”

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Hadise: Saçımı boyatmak için Belçika'ya uçuyorum - Resim : 4

Öte yandan Esas Oğlan dizisinde Seda Bakan ile başrolleri paylaşan şarkıcının, yönetmen Şenol Sönmez ile aşk yaşadığı iddia edildi. Arkadaşlıkla başlayan bu birlikteliğin 2 aydır gözlerden uzak sürdüğü konuşuluyor.