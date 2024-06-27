Hadise şimdi de oyunculuğa adım atıyor! İlhan Şen ile partner oldu
Başarılı şarkıcı Hadise, şimdi de oyunculuk sektörüne atılıyor. Gain'de yayınlanacak Esas oğlan dizisiyle el sıkışan Hadise'nin partneri de yakışıklı oyuncu İlhan Şen oldu.
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Şarkıları ve danslarıyla müzik piyasasını altüst eden Hadise, bu sefer de oyunculuk yapacak.
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GAİN platformunda yayınlanacak olan “Esas Oğlan” dizisinin hazırlıkları sürüyor. Şenol Sönmez’in yöneteceği, Meryem Gültabak ile Cihan Çalışkantürk’ün yazdığı romantik komedi türündeki 8 bölümlük dizide Seda Bakan 'Selma'ya, Hadise 'Ceren'e hayat verecek.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; BKM’nin yapımcılığını üstlendiği dizide Ceren’in partneri 'Mert’i son dönemin popüler oyuncularından İlhan Şen canlandıracak.
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İstanbul’da çekilecek olan dizinin 8 Temmuz’la 16 Ağustos arasında tamamlanması planlanıyor.