Hadise şimdi de oyunculuğa adım atıyor! İlhan Şen ile partner oldu

Başarılı şarkıcı Hadise, şimdi de oyunculuk sektörüne atılıyor. Gain'de yayınlanacak Esas oğlan dizisiyle el sıkışan Hadise'nin partneri de yakışıklı oyuncu İlhan Şen oldu.

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Hadise şimdi de oyunculuğa adım atıyor! İlhan Şen ile partner oldu - Resim : 1

Şarkıları ve danslarıyla müzik piyasasını altüst eden Hadise, bu sefer de oyunculuk yapacak.

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Hadise şimdi de oyunculuğa adım atıyor! İlhan Şen ile partner oldu - Resim : 2

GAİN platformunda yayınlanacak olan “Esas Oğlan” dizisinin hazırlıkları sürüyor. Şenol Sönmez’in yöneteceği, Meryem Gültabak ile Cihan Çalışkantürk’ün yazdığı romantik komedi türündeki 8 bölümlük dizide Seda Bakan 'Selma'ya, Hadise 'Ceren'e hayat verecek.

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Hadise şimdi de oyunculuğa adım atıyor! İlhan Şen ile partner oldu - Resim : 3

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; BKM’nin yapımcılığını üstlendiği dizide Ceren’in partneri 'Mert’i son dönemin popüler oyuncularından İlhan Şen canlandıracak. 

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Hadise şimdi de oyunculuğa adım atıyor! İlhan Şen ile partner oldu - Resim : 4

İstanbul’da çekilecek olan dizinin 8 Temmuz’la 16 Ağustos arasında tamamlanması planlanıyor.