Hadise yıllar sonra Sinan Akçıl ile ayrılık nedenini açıkladı! Yanıt gecikmedi...
İbrahim Selim'in programına konuk olan şarkıcı Hadise yıllar önce biten ilişkisi hakkında herkesi şaşkına çeviren bir açıklamada bulundu.
Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'la beraber ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı dizi "Esas Oğlan"daki oyunculuğuyla son günlerde sıkça konuşulan Hadise, yine bomba gibi açıklamalarda bulundu.
Önceki akşam İbrahim Selim'in YouTube'daki programına konuk olan Hadise, biten eski ilişkisi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
'TELEFONUNDA BİR VİDEO İZLEDİM'
Hadise yaptığı açıklamada, "Bir kavga yaşandı ben çıktım evden. Otele gittim peşimden geldi. Olur ya ilişkilerde ayrılma süreci başlamıştır, ayrılamazsın. Telefonumu şarj eder misin dedi. Birden her şeyi senkronize etmek ister misin çıktı ben de evete bastım. Kendisini çekmiş aynada aşırı fazla ayna pozları. Ondan sonra bir video izledim. Bu video bir performans videosuydu. O videoyu izlemez olaydım ondan sonra ayrıldım." dedi.
Bu açıklama bir anda magazin gündemine bomba gibi düştü. Sinan Akçıl'dan yanıt gecikmedi.