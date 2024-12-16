Hadise yıllar sonra Sinan Akçıl ile ayrılık nedenini açıkladı! Yanıt gecikmedi...

'TELEFONUNDA BİR VİDEO İZLEDİM'

Hadise yaptığı açıklamada, "Bir kavga yaşandı ben çıktım evden. Otele gittim peşimden geldi. Olur ya ilişkilerde ayrılma süreci başlamıştır, ayrılamazsın. Telefonumu şarj eder misin dedi. Birden her şeyi senkronize etmek ister misin çıktı ben de evete bastım. Kendisini çekmiş aynada aşırı fazla ayna pozları. Ondan sonra bir video izledim. Bu video bir performans videosuydu. O videoyu izlemez olaydım ondan sonra ayrıldım." dedi.