Hadise'den 'dekolte' çıkışı: Bu tulumun içinde gayet seksiyim
Konserlerinde giydiği iddialı kıyafetlerle adından sıkça söz ettiren Hadise, Harbiye Açık Hava konserinde giydiği kırmızı tulumuyla gelen eleştirilere yanıt verdi.
Ünlü şarkıcı Hadise, dün Harbiye Açık Hava sahnesinde verdiği konseriyle hayranlarına eğlenceli bir gece yaşattı.
Aralıksız iki saat sahnede kalan Hadise, şarkıları, sahne tasarımı, 16 dansçısı ile olan performansı ve Züleyha Kuru imzalı özel tasarım kıyafetleriyle seyircisinden tam not aldı.
'HARBİYE İÇİN BAŞKA HEYECANLANIYORUM'
Ünlü popçu, "Harbiye için başka bir heyecanlanıyorum. Sahneye çıkınca anladım! Biliyor musunuz; bu gece de buradayız, yarın gece de buradayız. Seyircilerime binlerce kez teşekkür ediyorum. Biz bu sahneyi çok seviyoruz ve sizler istedikçe bu sahnelerde olacağız. Zaten bu sizin aşkınızla olan bir şey, sadece benimle olmaz. Seyircim ekibimin bir parçası, beraber büyüyoruz. Siz sevdikçe biz bu sahneyi sevmeye devam edeceğiz" sözleriyle konuklarına selamladı.
'KOSTÜMÜN İÇİNDE YANIYORUM'
Kırmızı bir tulum giyen Hadise, "Hepinizin kafasından geçen soruyu söylüyorum; 'Hadise bu havada bu kostümün içinde nasıl dayanıyor?' Yanıyorum, yanıyorum! Olsun, bu konserlere değer" açıklamasını yaptı ve konuklarına "Güzel mi peki?" diye sordu.