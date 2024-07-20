Hadise'den 'dekolte' çıkışı: Bu tulumun içinde gayet seksiyim

'HARBİYE İÇİN BAŞKA HEYECANLANIYORUM'

Ünlü popçu, "Harbiye için başka bir heyecanlanıyorum. Sahneye çıkınca anladım! Biliyor musunuz; bu gece de buradayız, yarın gece de buradayız. Seyircilerime binlerce kez teşekkür ediyorum. Biz bu sahneyi çok seviyoruz ve sizler istedikçe bu sahnelerde olacağız. Zaten bu sizin aşkınızla olan bir şey, sadece benimle olmaz. Seyircim ekibimin bir parçası, beraber büyüyoruz. Siz sevdikçe biz bu sahneyi sevmeye devam edeceğiz" sözleriyle konuklarına selamladı.