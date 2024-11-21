Hadise'den yeni imaj! Sarı saçlarına veda etti
Şimdilerde başrolünde yer aldığı Esas Oğlan projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Hadise, imaj tazeledi. Uzun yıllardır kullandığı sarı saçlarıyla vedalaşan ünlü şarkıcının yeni imajı sosyal medyada ilgi gördü.
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Şarkıcı Hadise, ilk oyunculuk deneyimiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 'Esas Oğlan' dizisinde yakın arkadaşı Seda Bakan ile birlikte oynayan Hadise sürpriz bir kararla imaj değişikliğine gitti.
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Sarı saçlarına veda ettiği görülen şarkıcının yeni imajı dikkat çekti.
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Son röportajında saçlarını boyatmak için Belçika'ya uçtuğunu "17 yaşından beri benim saçlarımı boyayan en yakın arkadaşım Sevda. Onun dışında kimseye boyatmıyorum" sözleriyle açıklayan Hadise'nin yeni imajı takipçilerini ikiye böldü.
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Bazıları Hadise'ye yeni saçlarını çok yakıştırırken; bazı hayranları da sarı renge geri dönmesi gerektiğini ifade etti.