Hadise'nin 'Hiç sevmiyorum' dediği şarkıcı kim? Emrah Karaduman açıkladı
Ünlü şarkıcı Hadise, İbrahim Selim'in programında "Şu şarkı keşke benim olsaydı diyerek andığın bir şarkı var mı?" sorusuna verdiği yanıtla olay olmuştu. Emrah Karaduman'dan açıklama geldi.
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Ünlü şarkıcı Hadise, İbrahim Selim'in programında yaptığı açıklamalarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.
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Hadise, "Şu şarkı keşke benim olsaydı diyerek andığın bir şarkı var mı?" sorusuna, "Var ama söylemeyeceğim çünkü alan şarkıcıyı hiç sevmiyorum" cevabıyla merak uyandırmıştı.
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O şarkıcının kim olduğunu besteci ve aranjör Emrah Karaduman açıkladı.
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'İLK TEKLİF HADİSE'YE GİTTİ'
2016 yılında Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman'a ait "Cevapsız Çınlama"nın ilk önce Hadise'ye gittiğini söyleyen Karaduman, daha sonra kendisinin iş birliği yapmak istemediğini ve bu yüzden de Aleyna'da karar kılındığını belirterek, "Birbirlerini tanısalar severler de işte" mesajını paylaştı.