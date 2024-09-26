Hadise'nin maviler içindeki konser tarzı beğeni topladı

Ünlü şarkının stili beğeni topladı. Takipçileri "Tarzını seviyorum", Gittiğin her yer seninle güçlü sesinle ve sahne şovunla sallanıyor ", "Nasıl güzelsin", "Çok yakışmış kıyafetin", "Kraliçe" gibi yorumlarda bulundu.