Hadise'nin maviler içindeki konser tarzı beğeni topladı
Magazin gündeminin konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, Denizli konserinde şovuyla ve tarzıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Mavi ceket ve mavi çizmeli tarzı ile beğeni topladı.
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Şarkıları, sahne performansları ve tarzıyla sürekli gündem olan şarkıcı Hadise, geçtiğimiz akşam Denizli'de sahne aldı.
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İddialı seçimleriyle bilinen ünlü şarkıcı Hadise bu sefer bebek mavisi ceket elbise ve aynı renklerde bir çizme tercih etti.
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Hadise konserden karelerini "Herkesin süper güçleri var, sizinki ne?" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.
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Ünlü şarkının stili beğeni topladı. Takipçileri "Tarzını seviyorum", Gittiğin her yer seninle güçlü sesinle ve sahne şovunla sallanıyor ", "Nasıl güzelsin", "Çok yakışmış kıyafetin", "Kraliçe" gibi yorumlarda bulundu.