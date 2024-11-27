Hafsanur Sancaktutan: 'Adam yok' dedim âlâsını buldum
Brezilya'dan İstanbul'a dönen oyuncu Hafsanur Sancaktutan, sevgilisi Kubilay Aka'nın kendisine gönderdiği çiçek hakkında bazı açıklamalarda bulundu.
1 / 5
Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz temmuz ayında 'aşk' sorusuna verdiği yanıtla çok konuşulmuştu. Sancaktutan, "Kimse yok, ben direkt cevap vereyim. Kalmadı ortalıkta adam." açıklamasıyla çok konuşulmuştu.
2 / 5
Bu açıklamadan kısa süre sonra Hafsanur Sancaktutan ile meslektaşı Kubilay Aka'nın yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı.
3 / 5
Brezilya dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Hafsanur Sancaktutan, yurt dışındayken sevgilisinin kendisine çiçek göndermesi hakkında konuştu.
4 / 5
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre Hafsanur Sancaktutan; "Bana oraya çiçek yolladı, ben 'Herhalde Kubilay'dan değildir' dedim ama çok romantik ya. En sevdiğim özelliklerinden birisi..." ifadelerini kullandı.