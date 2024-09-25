Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka aşkından ilk paylaşım geldi
Bir süredir birlikte olan Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka, sosyal medya üzerinden ilk paylaşımlarını yaptı.
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Şimdiler Siyah Kalp dizisinde Melek karakterini canlandıran Hafsanur Sancaktutan bir süredir kendisi gibi oyuncu Kubilay Aka ile aşk yaşıyor.
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Kubilay Aka, geçtiğimiz ağustos ayında meslektaşı Hafsanur Sancaktepe ile el ele görüntülenmişti.
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İkilinin aşkları tam gaz devam ederken Sancaktutan, aşkın ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Güzel oyuncu sevgilisi Kubilay Aka ile fotoğraflarını kalp ekleyerek paylaştı.