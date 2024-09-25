Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka aşkından ilk paylaşım geldi

Bir süredir birlikte olan Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka, sosyal medya üzerinden ilk paylaşımlarını yaptı.

Elele Online

Elele Online
1 / 4
Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka aşkından ilk paylaşım geldi - Resim : 1

Şimdiler Siyah Kalp dizisinde Melek karakterini canlandıran Hafsanur Sancaktutan bir süredir kendisi gibi oyuncu  Kubilay Aka ile aşk yaşıyor. 

2 / 4
Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka aşkından ilk paylaşım geldi - Resim : 2

Kubilay Aka, geçtiğimiz ağustos ayında meslektaşı Hafsanur Sancaktepe ile el ele görüntülenmişti. 

3 / 4
Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka aşkından ilk paylaşım geldi - Resim : 3

İkilinin aşkları tam gaz devam ederken Sancaktutan, aşkın ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

4 / 4
Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka aşkından ilk paylaşım geldi - Resim : 4

Güzel oyuncu sevgilisi Kubilay Aka ile fotoğraflarını kalp ekleyerek paylaştı. 