Hafsanur Sancaktutan'tan Kubilay Aka'ya aşk dolu sözler
Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Hakan Gence'nin Youtube kanalına konuk oldu. Sancaktutan, aşk hayatına dair samimi itiraflarda bulundu.
Birçok dizide oyunculuğuyla beğeni toplayan Sancaktutan, "İşin sırrı bence duygularını iyi kullanabilmekte. Altın tepside bana sunulmadı hiçbir şey. 17 yaşında sektöre gitmiştim. Pendik'te oturuyorum Avrupa Yakası'na pek geçmemiştim. Param da yoktu, navigasyon yanlış yere atıyordu. Ağlaya ağlaya lokasyona gidiyordum" ifadelerini kullandı.
Kendisi gibi oyuncu olan 29 yaşındaki Kubilay Aka ile aşk yaşayan Sancaktutan 'adam gibi adam kalmadı' sözlerine açıklık getirdi:
'ONDA ESAS ETKİLENDİĞİM MERHAMETİ'
''O zaman Kubilay ile bir şey yoktu. O lafım çok geneldi. Ben Kubilay'ın gözlerini çok seviyorum esas onda etkilendiğim şey merhameti. Çok merhametli ve duygusal bir insan. Onu tanıdıkça daha çok etkileniyor olmak en sevdiğim şey. İnsanlığından ve gözlerinden etkileniyorum.''
'ŞANSLI HİSSETTİRİYOR'
Kubilay ile çok eğleniyorum, benim çok güzel bir şey. Bir arkadaşımla da yapabileceğim erkek arkadaşıyla yapabiliyor olmak içerisinde aşk da var. Şanslı hissettiriyor.