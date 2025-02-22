Hafsanur Sancaktutan'tan Kubilay Aka'ya aşk dolu sözler

'ONDA ESAS ETKİLENDİĞİM MERHAMETİ'

''O zaman Kubilay ile bir şey yoktu. O lafım çok geneldi. Ben Kubilay'ın gözlerini çok seviyorum esas onda etkilendiğim şey merhameti. Çok merhametli ve duygusal bir insan. Onu tanıdıkça daha çok etkileniyor olmak en sevdiğim şey. İnsanlığından ve gözlerinden etkileniyorum.''