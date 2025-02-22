Hafsanur Sancaktutan'tan Kubilay Aka'ya aşk dolu sözler

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Hakan Gence'nin Youtube kanalına konuk oldu. Sancaktutan, aşk hayatına dair samimi itiraflarda bulundu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Hafsanur Sancaktutan'tan Kubilay Aka'ya aşk dolu sözler - Resim : 1

Birçok dizide oyunculuğuyla beğeni toplayan Sancaktutan, "İşin sırrı bence duygularını iyi kullanabilmekte. Altın tepside bana sunulmadı hiçbir şey. 17 yaşında sektöre gitmiştim. Pendik'te oturuyorum Avrupa Yakası'na pek geçmemiştim. Param da yoktu, navigasyon yanlış yere atıyordu. Ağlaya ağlaya lokasyona gidiyordum" ifadelerini kullandı.

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Hafsanur Sancaktutan'tan Kubilay Aka'ya aşk dolu sözler - Resim : 2

Kendisi gibi oyuncu olan 29 yaşındaki Kubilay Aka ile aşk yaşayan Sancaktutan 'adam gibi adam kalmadı' sözlerine açıklık getirdi:

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Hafsanur Sancaktutan'tan Kubilay Aka'ya aşk dolu sözler - Resim : 3

'ONDA ESAS ETKİLENDİĞİM MERHAMETİ'

''O zaman Kubilay ile bir şey yoktu. O lafım çok geneldi. Ben Kubilay'ın gözlerini çok seviyorum esas onda etkilendiğim şey merhameti. Çok merhametli ve duygusal bir insan. Onu tanıdıkça daha çok etkileniyor olmak en sevdiğim şey. İnsanlığından ve gözlerinden etkileniyorum.''

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Hafsanur Sancaktutan'tan Kubilay Aka'ya aşk dolu sözler - Resim : 4

'ŞANSLI HİSSETTİRİYOR'

Kubilay ile çok eğleniyorum, benim çok güzel bir şey. Bir arkadaşımla da yapabileceğim erkek arkadaşıyla yapabiliyor olmak içerisinde aşk da var. Şanslı hissettiriyor.