Hailey Bieber geçirdiği felçi anlattı: “Hayatımın en korkunç anı”

Hailey Baldwin Bieber, birkaç hafta önce felç benzeri semptomlarla hastaneye kaldırıldı. Çarşamba günü konuyla ilgili yaşadığı sağlık problemleri hakkında Youtube'da bir video yayınladı. Yayınladığı videoda deneyimlerinden ve felç gibi sempton veren hastalığının neyin tetiklediğinden bahsetti.

25 yaşındaki model, Çarşamba günü YouTube'da yayınlanan uzun bir videoda, 10 Mart'ta yaşadığı sağlık problemini ve ardından hastaneye kaldırılışını detaylandırdı ve doktorlarının söylediği sebepleri anlattı. Bieber, kullandığı doğum kontrol hapların tetiklediğini de söyledi ve olay anını şu cümlelerle anlattı: "10 Mart'ta çok korkutucu bir olay yaşadım, kocam Justin Bieber ile kahvaltıda oturuyordum, normal bir gün, normal bir konuşma yapıyorduk ve konuşmanın ortasındaydık ve aniden, yüzümün sağ tarafı sarkmaya başladı, bir cümle kuramadım." ve şöyle devam etti. "Hastaneye gitmeden önce kahvaltımızın ortasında hemen ambulansı çağırdık. Acil servise gittiğimde hemen hemen normale dönmüştüm, konuşabiliyordum, yüzümde veya kolumda herhangi bir sorun yaşamıyordum. Doktorlar beynimde küçük bir kan pıhtısı olduğunu görebildiler ve bunu TIA (Geçici iskemik atak) olarak adlandırdılar. Temelde bu bir mini felç geçirmek gibi" dedi. “Daha kötü olmadığı ve kalıcı sorunlarım olmayacağı için gerçekten minnettar hissettim. Bir anda felç geçirdiğimi sandım." Justin Bieber, Hailey'nin felç geçirdiğini düşündü ve buna “hayatının en korkunç anı” adını verdi.

25 yaşındaki model, doktoruyla konuşmadan doğum kontrolü almaya yeni başlamıştı ve sık sık migren hastası olarak doğum kontrolünün yan etkileri onu tetikliyordu. Ayrıca yakın zamanda Covid’e yakalanmıştı ve Paris'ten yeni dönmüştü. Konuyla ilgili de uyarılarda bulundu: "Eğer migreniniz varsa ve doğum kontrol hapı almayı planlıyorsanız, doktorunuza söyleyin çünkü felç geçirmek doğum kontrolünün olası bir yan etkisidir."

27 Nisan Çarşamba günü yayınlanan videosunda şunları da söyledi "Birincisi, doğum kontrol haplarına daha yeni başlamış olmamdı, çünkü ben zaten migrenden muzdarip biriyim" dedi. "Ve doktorlarımla bu konuda konuşmamıştım."

Bieber şimdi her gün aspirin ve kan sulandırıcı alıyor ve artık ilgili herhangi bir semptomdan muzdarip olmadığını paylaştı. Çarşamba günü yayınladığı videonun sonunda, süreç boyunca tedavisine yardımcı olan doktorlara özel bir not da paylaştı.