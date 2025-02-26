Hakan Çalhanoğlu'ndan eşine sürpriz doğum günü partisi

'N^'E KADAR ŞANSLI OLDUĞUMU BİR KEZ DAHA ANLAMAMA...'

Çalhanoğlu paylaşımına "Ne kadar şanslı olduğumu bir kez daha anlamama sebep olan canım eşime, aileme ve tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız sizleri çok seviyorum" notunu düştü.