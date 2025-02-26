Hakan Çalhanoğlu'ndan eşine sürpriz doğum günü partisi
İtalya Seri A'da Inter Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, eşi Sinem Çalhanoğlu için sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi.
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Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, eşinin 30'uncu yaş gününde sürpriz parti düzenledi.
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Sinem Çalhanoğlu, doğum günü partisinden birçok kare paylaştı.
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'N^'E KADAR ŞANSLI OLDUĞUMU BİR KEZ DAHA ANLAMAMA...'
Çalhanoğlu paylaşımına "Ne kadar şanslı olduğumu bir kez daha anlamama sebep olan canım eşime, aileme ve tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız sizleri çok seviyorum" notunu düştü.
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Hakan Çalhanoğlu da eşine "İyi ki varsın aşkım, seni çok seviyorum" sözleriyle karşılık verdi.