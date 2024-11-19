Hakan Meriçliler'den Gülse Birsel'e destek: Bir evim varsa onun sayesinde...
Oyuncu Vural Çelik'in ölümünden sonra Gülse Birsel'in yayınladığı veda yazısı tepki çekmiş ve eleştirilerin hedefi olmuştu. Avrupa Yakası oyuncularından Hakan Meriçliler'den Gülse Birsel'e destek geldi.
Oyuncu Vural Çelik'in ölümünden sonra Gülse Birsel'in Çelik için yayınladığı veda yazısı ise büyük tepki çekmişti. Birsel aldığı tepkilerden sonra paylaşımını silse de Gülse Birsel ve Vural Çelik tartışması haftalarca devam etmiş kimileri ünlü ismi savunurken kimileri de çok eleştirmişti.
Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre Yalan Dünya dizisinde Birsel ile birlikte rol alan Hakan Meriçliler'den Gülse Birsel'e destek geldi.
Nişantaşı'nda objektiflere takılan Meriçliler, Birsel'e yapılan eleştirilerin gereksiz olduğunu söyleyerek Gülse Birsel'in herkesin hakkını gözettiğini açıkladı.
'REKLAM PARASIYLA EV AL DEDİ'
Yalan Dünyada 90 bölüm oynadığını söyleyen Meriçliler, "Bence Gülse harika, çok hakkaniyetli, çok namuslu, çalışkan, meslektaşlarına iyi davranan birisidir. Onun haksızlığa uğramasına tahammül edemem. Bu gün bir evim varsa onun sayesindedir. Çünkü reklam film anlaşmasını bile kendisi yapmıştır. Evin fotoğraflarını yollayıp ‘lütfen bir reklam parasıyla bu evi al’ demiştir." açıklamalarında bulundu.
'GÜLSE HAKKANİYETLİ BİRİSİDİR'
Gülse Birsel'in herkesin hakkı ne ise onu verdiğini savunan Meriçliler, ünlü oyuncunun çok hakkaniyetli biri olduğunu söyleyerek "Avrupa Yakası'nda Gazanfer Bey, Gülse Hanım’ın rolünü kabul ettiği için 'Yalan Dünya dizisinde sokağın adı Gazanfer Özcan Sokağıydı. Eşi Gönül Hanım'ın evi çok uzaktaydı kendisine sete yakın yerde ev tutup şoför ayarlamıştır" açıklamalarında da bulundu.