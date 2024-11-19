Hakan Meriçliler'den Gülse Birsel'e destek: Bir evim varsa onun sayesinde...

'REKLAM PARASIYLA EV AL DEDİ'

Yalan Dünyada 90 bölüm oynadığını söyleyen Meriçliler, "Bence Gülse harika, çok hakkaniyetli, çok namuslu, çalışkan, meslektaşlarına iyi davranan birisidir. Onun haksızlığa uğramasına tahammül edemem. Bu gün bir evim varsa onun sayesindedir. Çünkü reklam film anlaşmasını bile kendisi yapmıştır. Evin fotoğraflarını yollayıp ‘lütfen bir reklam parasıyla bu evi al’ demiştir." açıklamalarında bulundu.

'GÜLSE HAKKANİYETLİ BİRİSİDİR'

Gülse Birsel'in herkesin hakkı ne ise onu verdiğini savunan Meriçliler, ünlü oyuncunun çok hakkaniyetli biri olduğunu söyleyerek "Avrupa Yakası'nda Gazanfer Bey, Gülse Hanım’ın rolünü kabul ettiği için 'Yalan Dünya dizisinde sokağın adı Gazanfer Özcan Sokağıydı. Eşi Gönül Hanım'ın evi çok uzaktaydı kendisine sete yakın yerde ev tutup şoför ayarlamıştır" açıklamalarında da bulundu.