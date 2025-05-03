Hakan Sabancı ve Hande Erçel'den, Roma-Paris treninde el ele aşk pozu
Bir süredir birlikte olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, romantik Avrupa turuyla aşklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Çift, Roma - Paris treninde el ele çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Oyuncu Hande Erçel, kariyeri ve aşk hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, sık sık birlikte seyahat ediyor.
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Geçtiğimiz günlerde Maldivler'e giden Hande Erçel ile Hakan Sabancı, ardından Roma'ya geçmişti.
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Son olarak Sabancı, sevgilisiyle birlikte Roma–Paris treninde el ele çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak, ilişkilerinin yolunda olduğunu bir kez daha ortaya koydu.
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Sabancı'nın paylaştığı kare, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları, çiftin uyumuna övgüler yağdırdı.