Hakan Sabancı'dan sevgilisi Hande Erçel ile Mikonos tatilinden paylaşım
İş insanı Hakan Sabancı, bir süredir beraber olduğu oyuncu sevgilisi Hande Erçel ile Mikonos'ta tatilde. Sabancı, son olarak Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi.
1 / 5
Oyunculuğa 2014'te başlayan, bir yıl sonra 'Güneşin Kızları'nda hayat verdiği 'Selin Yılmaz' karakteriyle yıldızı parlayan Hande Erçel, sosyal medya pozlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.
2 / 5
Uzun süredir birlikte olan Hande Erçel ile Hakan Sabancı, en son İngiltere'de görüntülenmişti. Ünlü çift, Wimbledon Tenis Turnuvası'na gitmişti.
3 / 5
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'ndeki eğitimini tamamlamak için tekrar kayıt yaptıran ünlü isim, şimdilerde sevgilisi Hakan Sabancı ile Mikonos'ta tatilin tadını çıkarıyor.
4 / 5
Erçel'den geçtiğimiz günlerde mavi elbiseli Mikonos paylaşımı gelmişti. Şimdi de Sabancı, sevgilisi Hande Erçel ile fotoğrafını Instagram hesabının hikayeler kısmından yayınladı.