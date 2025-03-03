Halle Berry, sevgilisinin önünde Adrien Brody'nin dudaklarına yapıştı
Dün akşam düzenlenen 97. Oscar Ödül Töreni'ne Halle Berry ve Adrien Brody'nin öpüşmesi damga vurdu.
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Sinemanın en prestijli ödülleri olarak bilinen Oscar Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.
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Dünyaca ünlü oyuncu Halle Berry, dün gece düzenlenen törene adeta damga vurdu. Berry, The Brutalist yıldızı Adrien Brody ile tekrar bir araya gelince kendisini tutamadı.
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22 yıl sonra yeniden Oscar alan efsane oyuncuyla yıllar önce öpüşen oyuncu, aynı anı canlandırdı.
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"ÜZGÜNÜM GEORGINA BUNU YAPMAK ZORUNDAYIM"
Halle, Brody’nin partneri Georgina Chapman'a "Üzgünüm, Georgina, ama bunu yapmak zorundayım" dedi ve ve ardından Brody’nin boynuna bir kolunu sararak, diğer eliyle omzuna tutundu ve dudaklarına öpücük kondurdu. Ünlü oyuncu o anları sosyal medya hesabından yayınladı.