Halle Berry, sevgilisinin önünde Adrien Brody'nin dudaklarına yapıştı

Dün akşam düzenlenen 97. Oscar Ödül Töreni'ne Halle Berry ve Adrien Brody'nin öpüşmesi damga vurdu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Halle Berry, sevgilisinin önünde Adrien Brody'nin dudaklarına yapıştı - Resim : 1

Sinemanın en prestijli ödülleri olarak bilinen Oscar Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

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Halle Berry, sevgilisinin önünde Adrien Brody'nin dudaklarına yapıştı - Resim : 2

Dünyaca ünlü oyuncu Halle Berry, dün gece düzenlenen törene adeta damga vurdu. Berry, The Brutalist yıldızı Adrien Brody ile tekrar bir araya gelince kendisini tutamadı.

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Halle Berry, sevgilisinin önünde Adrien Brody'nin dudaklarına yapıştı - Resim : 3

22 yıl sonra yeniden Oscar alan efsane oyuncuyla yıllar önce öpüşen oyuncu, aynı anı canlandırdı.

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Halle Berry, sevgilisinin önünde Adrien Brody'nin dudaklarına yapıştı - Resim : 4

"ÜZGÜNÜM GEORGINA BUNU YAPMAK ZORUNDAYIM"

Halle, Brody’nin partneri Georgina Chapman'a "Üzgünüm, Georgina, ama bunu yapmak zorundayım" dedi ve ve ardından Brody’nin boynuna bir kolunu sararak, diğer eliyle omzuna tutundu ve dudaklarına öpücük kondurdu. Ünlü oyuncu o anları sosyal medya hesabından yayınladı.