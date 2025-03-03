Halle Berry, sevgilisinin önünde Adrien Brody'nin dudaklarına yapıştı

"ÜZGÜNÜM GEORGINA BUNU YAPMAK ZORUNDAYIM"

Halle, Brody’nin partneri Georgina Chapman'a "Üzgünüm, Georgina, ama bunu yapmak zorundayım" dedi ve ve ardından Brody’nin boynuna bir kolunu sararak, diğer eliyle omzuna tutundu ve dudaklarına öpücük kondurdu. Ünlü oyuncu o anları sosyal medya hesabından yayınladı.