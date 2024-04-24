Haluk Levent, kanser tedavisi gören ablasına destek olmak için saçlarını kazıttı
Ünlü şarkıcı Haluk Levent’in ablası Hicran Levent uzun zamandır beyin tümörüyle mücadele ediyor. Levent, kemoterapi tedavisinin ardından saçları dökülen ablasına destek vermek için saçlarını kazıttı.
Ünlü sanatçı Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamındaki konserinde, uzun zamandır kanserle savaşan ve kemoterapi gören ablasını ağırladı.
Abla - kardeş birlikte sahnede çiftetelli oynadı. Konserindeki ablasıyla olan eğlenceli anlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Haluk Levent’in saçlarını kazıttığı görüldü.
Kemoterapi sonrası saçları dökülen ablasına moral vermek için kendi saçlarını da kazıtan Levent paylaşımında, ‘’Beyin tümörü sonrası saçları da gitti ablamın. İkimizin de saçı kısacık. Geçen gün (kemoterapi’den çıkıp) konserime gelmişti Adana’da. Geleneksel olmasına rağmen bir nevi düğün şarkısı olan çiftetelli’yi pek sevmezdim. Meğer paylaşılınca çook güzel oluyormuş’’ sözlerine yer verdi.