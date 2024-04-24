Haluk Levent, kanser tedavisi gören ablasına destek olmak için saçlarını kazıttı

Kemoterapi sonrası saçları dökülen ablasına moral vermek için kendi saçlarını da kazıtan Levent paylaşımında, ‘’Beyin tümörü sonrası saçları da gitti ablamın. İkimizin de saçı kısacık. Geçen gün (kemoterapi’den çıkıp) konserime gelmişti Adana’da. Geleneksel olmasına rağmen bir nevi düğün şarkısı olan çiftetelli’yi pek sevmezdim. Meğer paylaşılınca çook güzel oluyormuş’’ sözlerine yer verdi.