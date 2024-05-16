Hamile olan Hailey Baldwin Bieber neyi aşerdiğini açıkladı

27 yaşındaki model, ilk çocuğunun doğumunu beklerken canının en çok acı soslu turşu üzerine yumurta salatası çektiğini açıkladı. Bieber alışılmadık yiyecek kombinasyonunu paylaşarak “şu anda en çok aşerdiğim şey” olarak tanımladı.