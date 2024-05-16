Hamile olan Hailey Baldwin Bieber neyi aşerdiğini açıkladı
Hailey Bieber, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından hamile olduğunu takipçilerine duyurmuştu. 27 yaşındaki model, ilk çocuğunun doğumunu beklerken canının en çok ne çektiğini açıkladı.
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Gösteri dünyasının en ünlü çiftlerinden biri olan Hailey Bieber ile Justin Bieber, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.
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Hailey Bieber, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından hamile olduğunu 52,2 milyon takipçisine duyurmuştu.
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27 yaşındaki model, ilk çocuğunun doğumunu beklerken canının en çok acı soslu turşu üzerine yumurta salatası çektiğini açıkladı. Bieber alışılmadık yiyecek kombinasyonunu paylaşarak “şu anda en çok aşerdiğim şey” olarak tanımladı.
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2018'de dünyaevine giren uzun süreli çift, Hawaii gezisi sırasında evlilik yeminlerini yeniledi. Özel gün için Hailey, Anthony Vaccarello imzalı özel Yves Saint Laurent beyaz dantel gelinlik giydi.
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