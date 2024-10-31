Hande Ataizi'nden yıllar sonra '1 günlük süren evlilik' itirafı
Ahmet Mümtaz Taylan'ın, NTV'de sunduğu Empati programına oyuncu Hande Ataizi konuk oldu. Ataizi, özel hayatıyla ilgili samimi itiraflarda bulundu.
Ruhsar, Melekler Adası ve Camdaki Kız gibi birbirinden dizi ve filmde rol alan Hande Atazi, önceki gün Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu oldu.
'HİÇ YOK OLMAK İSTEDİN Mİ?'
Taylan, Ataizi'ye "Hiç yok olmak istedin mi?" diye sordu. Ataizi "İstedim. Hamile olduğumu öğrenmemden bir 20 gün önce. Bana bir hayat şansı tanındı oğlumla birlikte" yanıtını verdi.
'BABASIZ BÜYÜDÜM'
Çocukluğu hakkında konuşan Ataizi "Babasız büyüdüm. Annemin ikinci eşi bana baba oldu ama çok geleneksel bir ailemiz vardı. Anne çok sağlam bir kadın olduğu için çok savrulma gibi bir durumum olmadı. Hep böyle güzel yaşadım. Özel okullarda okudum, çok büyük fakirlik çekmedim. Statüko olayı beni her zaman yalnız hissettirdi. Hep kendi başıma başka hayatları aradım" dedi.
Oyuncuya bir daha evlenmeyi düşünüp düşünmediği soruldu. Ataizi şu cevabı verdi:
"Şu an düşünmüyorum. Evliliğin çocuk ve aile olduğunu düşündüğüm için artık o misyonumu tamamladım. Bundan sonra evlenir miyim, artık o anki düşüncelerime bağlı. Yine de kesin evlenmem demeyeyim."