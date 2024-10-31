Hande Ataizi'nden yıllar sonra '1 günlük süren evlilik' itirafı

'BABASIZ BÜYÜDÜM'

Çocukluğu hakkında konuşan Ataizi "Babasız büyüdüm. Annemin ikinci eşi bana baba oldu ama çok geleneksel bir ailemiz vardı. Anne çok sağlam bir kadın olduğu için çok savrulma gibi bir durumum olmadı. Hep böyle güzel yaşadım. Özel okullarda okudum, çok büyük fakirlik çekmedim. Statüko olayı beni her zaman yalnız hissettirdi. Hep kendi başıma başka hayatları aradım" dedi.